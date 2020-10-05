أسما لزرق تطلق أغنية "حالتي النفسية" مع جميل جميل المغازي

انتهت الفنانة المغربية أسما لزرق، من تصوير أغنيتها العراقية الجديدة "حالتي النفسية"، التي من المقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية جرى تصويرها تحت إدارة المخرج الكبير جميل جميل المعازي، ومدير التصوير محمود رؤوف.

الأغنية من كلمات سلام الطيب، وألحان علي ضياء ومكس وماسترينج أسامة سمير، وتوزيع حيدر الأمير، وتم المكساج فى استوديو تيمبو للإنتاج والتوزيع الفني.

كانت أسما لزرق، أقامت مؤتمرا صحفيا، بأحد الفنادق بالقاهرة، منذ عدة أشهر للإعلان، عن تفاصيل كليبها "العشم"، حيث أكد مخرج الكليب جميل المغازي، سعادته بالتعاون مع المطربة المغربية، مؤكدا أن لديها الكثير من الإمكانيات، ورغم أنها مغربية إلا أنها تختار كلمات قريبة من المصريين.

من جانبها قالت المطربة المغربية أسما: "أشكركم أنكم شرفتونا وحضرتوا معانا اليوم، فهى المرة الأولى التي أقيم مؤتمرا صحفيا في مصر".

وعن بدايتها قالت: "في المغرب، كنت كأي طفلة، أجوّد القرآن، ثم شاركت في برامج مغربية للهواة وعمري 14 عاما، فمنذ الطفولة أحب الفن، ودخلته من غير إذن".

وأضافت اسما: "لا توجد مطربة لا تريد أن تتعامل مع جميل المغازي، فهو أمر كان بمثابة الحلم بالنسبة لي، أما على المستوى الإنساني فهو شخص ودود ويساعد الجميع، وطيب، واستطاع أن يكتشف بداخلي الكثير من الإمكانيات".

وعن تواجدها في مصر، أكدت "أسما" أن مصر هي هوليود الشرق، وكانت تتمنى منذ فترة طويلة أن تقدم نفسها كمطربة فى مصر، بعد ما قدمت أعمالا فى الخليج والمغرب، أما بالنسبة للتمثيل فقالت "إن الوقت ما زال مبكرا، فأنا أريد أن يتعرف الجمهور على أسما كمطربة فى البداية، وأثبت نفسى كمغنية".

وعن اختيارها لفن الغناء الشعبى قال أسما: "لدى ألبوم متنوع فيه الكلاسيك والخليجى والمغربى والجزائرى، ولكن كان هناك اتجاه اللون الشعبى لأنه قريب من المستمع المصرى، وليس فى مصر فقط، فالفن الشعبى موجود فى كل دولة عربية".

وطرحت المطربة المغربية أسماء لزرق، مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "امشى"، عبر قناتها بموقع يوتيوب، الأغنية من إخراج جميل المغازى، وكلمات مصطفى مرسى، وألحان أشرف سالم، وتوزيع طارق عبدالجابر، هندسة الصوت ومكساج ياسر أنور، إيقاع سعيد أرتست، جيتار مصطفى أصلان، چيتار أحمد نظمى.