منى إش إش تكشف معاناتها ووالدها مع كورونا: بنقوي بعض

شاركت منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، متابعيها بصور تجمعها بوالدها الفنان حسن إش إش، وكشفت رحلة تعاملهم مع كورونا منذ الإصابة إلى الشفاء.

وكتبت منى: "نازلين حالياً تحدي صورتك مع باباك، لقيت الصور دي أحدث صور ليا مع بابا أيام تعبنا بكورونا هو فى بيته وأنا فى بيتى كنا بنتكلم فيديو ونصبر بعض وكل واحد فينا بيدارى دمعته وألمه وحزنه كنا بنقوى بعض وعاملين نفسنا مافيناش حاجة وإننا أقوياء. بابا حبيبي كنت بدارى عليه ألمى عشان ميزعلش عليا وهو كمان خبى عليا لمدة أسبوع، لكن فرج ربنا عظيم أكرمنا بالشفا والعافية ألف حمد وشكر ليك يا رب العالمين معلش الصور مش مظبوطة المهم المشاعر".

وأعلنت منذ فترة منى إش إش إصابتها بفيروس كورونا وعزلها منزليا بعيدا عن والدها تجنبا لإصابته هو الآخر بكورونا.

ونشرت منى إش إش مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "رايحة أعمل أشعة مقطعية على صدري وتحليل عشان أنا عندي ضيق تنفس وكحة مبطونة كلمت 105 قالوا لي تعالي اعملي الأشعة والتحليل وبكرة احتمال اعمل المسحة إن شاء الله".

وظهرت خلال الفيديو مرتدية قناعا وكمامة، وعلقت عليه قائلة: "عشمي في ربنا كبير قادر يا كريم وخير إن شاء الله".

وبعدها بأيام قليلة فاجأت الجميع بإعلان إصابة والدها بكورونا.

ونشرت منى مقطع فيديو عبر صفحتها على "إنستجرام"، ويظهر خلاله والدها وهو يقرأ القرآن، وعلقت: "الكورونا راحت لبابا لحد بيته زي ما جتلي لحد بيتي.. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.. يا رب اشفِ أبويا وعافِه واشفِني واشف كل مريض يتألم.. آمين يا رب العالمين".