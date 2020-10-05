6 معلومات عن شهادة أخصائي خطابات الضمان التى يمنحها المعهد المصرفي

أعلن المعهد المصرفي المصري "EBI"، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري "CBE"، بالشراكة مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية، عن استمراره في طرح شهادة أخصائي خطابات الضمان "CSDG"، وذلك في إطار دوره الرائد في تقديم كافة المعلومات والخبرات العالمية اللازمة للقطاع المصرفي.

وأكد السيد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري "EBI"، استمرار الشراكة مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية، قائلًا "لدينا في مصر العديد من الكوادر المصرفية التي تستحق التطوير والحصول على قدر مناسب من المعرفة والعلم لتواكب مثيلاتها عالمياً، والمعهد يسعى جاهداً على توسيع وتطوير خدماته بصفة مستمرة لمواكبة التطورات الأخيرة المتلاحقة على الساحة الدولية".

وترص "الوطن"، فى هذا التقرير أبرز الملعومات عن شهادة أخصائي خطابات الضمان:

1- تُعد شهادة أخصائي خطابات الضمان "CSDG" شهادة مهنية معتمدة، صممت خصيصاً من أجل إعداد مصرفيين على دراية عالية بمفهوم استخدام الضمانات، وقواعد الصناعة، والأعراف الدولية، والتحديات المتعلقة بالضمانات تحت الطلب، وخطابات الاعتماد الضامن.

2- تُمكن الشهادة المشاركين من اكتساب مستوى عالٍ من الخبرة، وتحسين المعرفة والفهم للقضايا المعقدة المرتبطة بالضمانات تحت الطلب، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

3- يحصل المتدرب بعد اجتيازه البرنامج التدريبي على شهادة أخصائي خطابات الضمان "CSDG Certified"، ليصبح رسمياً "أخصائي خطابات ضمان معتمد" .

4- تساعده الشهادة في الارتقاء بمسار حياته المهنية وتعزيز فرصه في الترقي، حيث أن الحصول على هذه الشهادة يعد بمثابة الاعتراف بتمتعه بالخبرة المهنية في مجال خطابات الضمان لكونها شهادة دولية معترف بها عالمياً.

5- نجح المعهد في تقديم آخر محاضرتين من البرنامج عبر الإنترنت عن طريق تطبيق "زووم" في شهر يوليو، واستطاع 12 متدرباً من أصل 17 التقدم للاختبار، بينما فضل خمسة طلاب التأجيل إلى شهر أكتوبر المقبل.

6- تم تحقيق معادلة النجاح الكاملة باجتياز الـ 12 متدرباً، وكانت المفاجأة الأكبر هي مستوى الدرجات المرتفع جداً، وأيضا نجاح إحدى المتدربات من بنك المؤسسة العربية المصرفية "ABC" بتفوق وحصولها على نسبة 90%.