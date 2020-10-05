أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-10-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة وفق بداية تعاملات اليوم، الاثنين 5 أكتوبر الحالي، ليستقر سعر المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ صباح أمس الأحد، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 945 و947 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 827 و829 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 709 و711 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و632 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

ووفقًا لوكالة "رويترز"، انخفض الذهب اليوم الاثنين، إذ أدت إشارة البيت الأبيض إلى أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يستجيب جيدًا" لعلاج كوفيد-19 إلى تحسن المعنويات عالميًا، مما سحب أموالًا من المعدن الذي عادة ما يعتبر ملاذًا آمنًا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1892.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:25 بتوقيت جرينتش، وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1897.10 دولار.

ونزل الدولار 0.1% مقابل عملات منافسة، في حين ارتفعت أسواق الأسهم، إذ ساهم تعافي ترامب في تهدئة أسواق المال.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 23.73 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9% إلى 873.96 دولار، وفقد البلاديوم 0.3% إلى 2302.14 دولار.

رحلة أسعار الذهب خلال شهريين ماضيين

وخلال الأسبوع الماضي، اتجه الذهب صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات، مدفوعًا بالدولار القوي، مع عودة الحذر إلى الأسواق بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة "سكاي نيوز".

إذ انحدر الذهب إلى أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2016، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1893.30 دولار.

وكان الذهب قد حقق في بداية شهر أغسطس الماضي أعلى سعر في تاريخه إذ تجاوز سعر الأونصة الواحد 2000 دولار، أي أنّها فقدت أكثر من 100 دولار خلال شهرين تقريبًا.

نصائح بشراء الذهب في فترات الانخفاض

ووجّه نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، المواطنين بأنّ تلك الفترة والتي تشهد تراجعًا يقترب من أسعار المعدلات الطبيعية هي الأنسب لشراء الذهب، كما نصح بتوجيه أموالهم إلى الأونصة والسبيكة، لأنها الأفضل في الاستثمار وملاذ آمن وسلعة استثمارية، إذ يعد الاستثمار في السبائك بدلًا من المشغولات عاملًا هامًا للاستفادة من هامش ربح أعلى، لأن السبائك غير محملة بـ"المصنعية" والضريبة والقيمة المضافة وغيرها من الأمور التي تُحمل على المشغولات الذهبية.

وقال سكرتير شعبة الذهب أنّ المعدن الأصفر يتأثر دائمًا بحالات السلم والحرب وحالة الاقتصاد وسعر البترول، الأمر الذي يصعب معه الاستقرار، خاصةً وأنّها بدأت تأخذ مسارًا نحو الارتفاع التدريجي منذ شهر يوليو الماضي، إذ كان هذا الارتفاع طفيفًا في بادئ الأمر، إلى أن ملحوظًا، ليصل سعر المعدن النفيس بنهاية شهر يوليو إلى أعلى قيمة له في التاريخ بعد أن تخطى حاجز الـ1000 جنيه لعيار 24، وفي مطلع شهر أغسطس، ومع ثبوت سعر المعدن النفيس، عاود الانخفاض التدريجي مرة أخرى لتقترب أسعاره من الأسعار التي سبقت موجة الارتفاع، ليصل إجمالي قيمة الهبوط في أسعار الذهب خلال هذه الفترة إلى نحو 100 جنيه.