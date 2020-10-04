بسبب الإجازة.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 829 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية اليوم الأحد، بسبب إغلاق البورصات العالمية، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية 829 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله في معاملات أمس.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، الأحد الموافق 4 أكتوبر الجاري، وهي نفس أسعارالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 945 و947 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 827 و829 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 709 و711 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و632 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي وضع كثيرين من المقبلين على شراء المعدن الأصفر في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.