سقوط صاروخي كاتيوشا في الجادرية وسط بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، سقوط صاروخي كاتيوشا أطلقتهما "جماعات إرهابية" على منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، دون حدوث خسائر بشرية.

وصرحت خلية الإعلام، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، بأن "الجماعات الإرهابية عاودت استهداف المواطنين الآمنين في مناطق سكناهم، حيث أطلقت صاروخين كاتيوشا من منطقة شقق حي السلام/ حي الجهاد باتجاه منطقة الجادرية".

وأوضحت أن الصاروخ الأول سقط خلف فندق بابل قرب أحد المطاعم، وسقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية، ما أدى إلى حرق سيارة تعود لأحد المواطنين، ولم تحدث أي خسائر بشرية.

يُذكر أن الجماعات الإرهابية استهدفت، في 28 سبتمبر الماضي، عائلة آمنة قرب مطار بغداد الدولي؛ ذهب ضحيته ستة مواطنين عراقيين من النساء والأطفال الأبرياء، ضمن عمليات استهدافها للمواطنين الآمنين في مناطق سكناهم.