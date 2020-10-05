الإفتاء تحيي جنود مصر في ذكرى أكتوبر عبر الموشن جرافيك

وجّهت دار الإفتاء المصرية، التحية إلى أبطال القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار.

وذكرت الدار في الفيديو: "تهل علينا ذكرى يوم مجيد من أيام العزة والكرامة لوطننا الحبيب مصر ولأمتنا الإسلامية، حيث انطلق خير أجناد الأرض من أبناء مصر البواسل بقلوب يملؤها الإيمان بالله، مستظلين بشعار: اللهُ أكبر .. ضاربين أعلى الأمثلة في البطولة والفداء؛ ليسجلوا لوطنهم انتصارًا أدهش العالم، ويحققوا قول الله فيهم: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾".

ووجّهت الدار تحية لأسود مصر الأبطال، وسلامًا على شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن، وعبرت عن أسمى آيات الشكر والعرفان لجيشنا العظيم المرابط الذي كان ولا يزال الدرع والسيف، والحارس الأمين لمصرنا الغالية.