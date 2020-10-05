الإفتاء تجيز البيع لشخص ماله من حرام: العبرة بصحة المعاملة

تلقت دار الإفتاء المصرية تساؤلًا حول "البيع لشخص ماله من حرام"، وجاء السؤال للدار كالتالي: "أنا مُوَرِّد أسمنت، وهناك من التجار مَن يريد أن أورِّد له، ولكني علمت أن ماله ليس طاهرًا؛ لأنه يتعامل بالربا مع الناس، فهل يجوز لي أن أورد له؟".

وقالت أمانة الفتوى بالدار في جوابها على السؤال: "البيع لشخص ماله من حرام جائز؛ فقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعامل اليهود، وكان كثير منهم يتعاملون بالربا، ولم يَمنَع التعاملَ معهم لذلك، والعِبرة بصحة المعاملة في ذاتها، اللهم إن كان مقابلُ البيع مالًا معيَّنا مملوكًا لغير المشتري، كأن استولى عليه بسرقة أو اغتصاب أو نهب، أو استولى على عين مرهونة لم يحل أجلُ قضاءِ دَينها المرهونة في مقابله، أو على عين مستعارة أو مودعة أو ما شابه، فحينئذٍ يصح التعامل ويجب بذل عين أخرى مكانها".

وتستمر دار الإفتاء المصرية، في التفاعل مع الجمهور والوصول إليه بكل الطرق، وإرشادهم والإجابة على جميع استفساراتهم والحصول على فتوى من علماء دار الإفتاء المصرية.

ويستشعر البعض الحرج في طرح أسئلة شخصية بالذهاب إلى الدار والتحدث عن مشكلته، لذا وفرت دار الإفتاء عدة طرق مختلفة للوصول إلى فتوى في مسألة ما بدون إحراج، في الفتوى التي لا تستلزم الحضور إلى مقرها، ومن تلك الطرق: "الهواتف الأرضية والمحمولة، المواقع الالكتروني، مواقع التواصل الاجتماعي"، أما فيما يخص أسئلة يمين الطلاق فتطلب دار الإفتاء حضور الزوج بنفسه إلى مقرها حيث لا يكفي التواصل فيها من خلال الهاتف أو الموقع.

وتوجد 3 مقرات لدار الإفتاء هي:

- فرع القاهرة: طريق صلاح سالم - الدراسة - حديقة الخالدين، بجوار مشيخة الأزهر، ومواعيد الحضور من 8 صباحًا حتى 8 مساءً كل يوم ما عدا الخميس والجمعة حتى 5 مساءً.

- فرع الإسكندرية : 8 شارع الصاغ محمد عبد السلام، أمام الباب الرئيس لفندق رمادا، متفرع من شارع خالد بن الوليد، الدور الأول فوق الميزانين، ومواعيد الحضور من ٩ صباحًا حتى ٥ مساءً كل يوم ما عدا الخميس حتى ٣ مساءً والجمعة والسبت إجازة.

- فرع أسيوط : امتداد شارع يسري راغب ، بجوار حلواني قصر نابولي، برج أ - أبراج التوحيد - شقة (203) - الدور الثاني، ومواعيد الحضور من ٩ صباحًا حتى ٥ مساءً كل يوم ما عدا الخميس حتى ٣ مساءً والجمعة والسبت إجازة.