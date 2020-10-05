معلومات عن مسلسل "ما وراء الطبيعة": يترجم لـ32 لغة ومتوفر للمكفوفين

بعد فترة من التحضيرات استغرقت عدّة أشهر، أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "ماوراء الطبيعة" البرومو الدعائي الأول للعمل الدرامي، والذي يعتبر أول أعمال "نتفليكس" الأصلية العربية من الدراما المصرية المستوحاة من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

وفيما يلي عدة معلومات عن المسلسل:

- يبدأ عرض الموسم الأول من مسلسل "ماوراء الطبيعة"، يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر المُقبل.

- سيعرض المسلسل مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم.

- سيتمّ توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

- أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

- تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

وتستعرض أحداث مسلسل ما وراء الطبيعة رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

العمل الدرامي التشويقي من إنتاج كلاً من محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي، وقد تم تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام نتفليكس لصناعة محتوى مصرياً أصلياً تستمتع به الجماهير حول العالم.

المسلسل من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال و آية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، المنتج التنفيذي عمرو سلامة و محمد حفظي، وكتابة الكاتب الرئيسي عمرو سلامة، وفريق الكتابة: محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد.