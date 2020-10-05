"الزراعة" تحصن 2.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية  

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 19 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و154 ألف و518 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 678 ألف و844 رأس أبقار، 385 ألف و276 رأس جاموس، 68 ألف و117رأس أغنام، 22 ألف و281 رأس ماعز" حتى 3 أكتوبر.

وأوضح التقرير أيضاً انه تم تحصين مليون و135 ألف و678 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 662 ألف و498 رأس أبقار، 382 ألف و413 رأس جاموس، 66 ألف و895 رأس أغنام، 22 ألف و281 رأس ماعز، 1591 راس جمال" حتى 3 اكتوبر ايضاً.

وفي سياق متصل وبناءا توجيهات وزير الزراعة قام د ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور محمد سعد مدير معهد انتاج اللقاحات البيطريه بعمل زيارات ميدانيه لمتابعة اعمال التحصين والتأكد من توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي