رئيس "دفاع النواب" يروي ذكريات نصر أكتوبر: استرددنا كرامة الأمة العربية

أكّد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنَّ ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد ستظل علامة في وجدان كل مصري، مضيفًا أنَّ يوم 6 أكتوبر من كل عام يمثل له ذكريات مختلفة كونه أحد المشاركين في معركة الكرامة لاسترداد الأرض المصرية.

وروى "عامر"، في حديثه لـ"الوطن"، ذكريات الحرب والنصر، قائلًا إنَّ استعدادات الحرب لم تكن وليدة شهور بل سنوات، مبينًا أنَّ "الإعداد للحرب تمّ إجراؤه بشكل أربك العدو الصهيوني، فقد جرى تنفيذ أعلى درجة من الاستعداد القتالي واسترداد كرامة مصر والأمة العربية كلها، لذلك أسميها بالحرب العادلة".

وأشار إلى أنَّ حرب أكتوبر كانت لها أهداف قومية أخرى، لاسيما في ظل مساندة عدد من الدول العربية لنا، فضلًا عن روح التآلف التي جمعت المصريين جميعًا".

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كان في استقبال الرئيس لدى وصوله الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

ووضع الرئيس السيسي أكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

كما وضع الرئيس أكليلاً من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وصافح عدداً من أفراد أسرته.

كما صافح رئيس الجمهورية عددًا من كبار قادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.

ثم توجه السيسي إلى قبر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بكوبري القبة ووضع أكليل الزهور، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

وترأس الرئيس عبدالفتاح السسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقدمًا التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وتناول الاجتماع، عددًا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمهام وأنشطة القوات المسلحة، وجهودها في حماية الأمن القومي المصري في مختلف الجهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.