قال اللواء كمال عامر أحد أبطال أكتوبر، إن البطل الحقيقي للحرب هو الشعب، الذي انتصر في الحرب، التي تعتبر ملحمة قادتها مصر من أجل تحقيق النصر.

وأضاف عامر، في لقاء مع التغطية الخاصة على شاشة القناة الأولى بمناسبة احتفالات أكتوبر، أن بوادر حرب أكتوبر بدأت منذ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، عندما أعلن تنحيه عن الحكم، وخرج الشعب المصري ليرفض ذلك، وطالبه بالصمود، وكان ذلك دليلا واضحا على أن المصريين لن يتهاونوا لحظة واحدة في استعادة أرضهم بالحرب، وأن انتصار أكتوبر جاء بسبب المواطن المصري، الذي تكاتف مع القوات المسلحة من أجل خوض المعركة وتحقيق الانتصار بها.

وأكد أن الإعداد للحرب حدث من خلال إعداد القوات المسلحة، ومسرح العمليات، والاقتصاد، والمجتمع، وهي منظومة ما زالت تدرس في أكاديمية ناصر العسكرية، حيث جرى تنفيذ أعلى درجة من الاستعداد القتالي واسترداد كرامة مصر والأمة العربية كلها.

وأشار عامر إلى أن حرب أكتوبر شارك فيها أكثر من مليون ضابط وجندي من القوات المسلحة المصرية، موضحا أنه لا نزال نحتاج إلى سنوات طويلة من أجل إبراز بطولات الجنود المصريين في هذه الحرب.