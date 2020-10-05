محافظ أسيوط يستقبل أحد شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أحد شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، واصطحبه في جولة ميدانية لتفقد بعض مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها بحي شرق تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتمكين الشباب ورفع مهاراتهم من خلال تأهليهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة في الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولي الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة وتنفيذ خطط الاصلاح الإداري.

وقال مصدر بالديوان العام إن المحافظة استقبلت الدكتور محمد فوزي، متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة التابع لرئاسة الجمهورية EPLP لبدء الشهر التدريبي ضمن البرنامج الرئاسي، والذي بدأ بجولة تفقدية برفقة المحافظ وبعض القيادات التنفيذية ثم التقى المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة وبعض القيادات التنفيذية للتعرف على منظومة العمل بالديوان العام والإطلاع على أبرز المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.

ورحب محافظ أسيوط بمتدرب البرنامج الرئاسي معلناً تقديم كل الدعم وتيسير تنفيذ البرنامج العملي للمتدرب تحت إشراف نائب المحافظ لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج وقبول أية مقترحات حول تطوير وسرعة إنجاز الأعمال وبالجودة المطلوبة في كل المجالات.

كما تم وضع برنامج لمتدرب البرنامج الرئاسي يشمل زيارات ميدانية وجولات برفقة محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية للتعرف على المشروعات التنموية والخدمية التي يجرى تنفيذها بالمحافظة فضلًا عن زيارة عددًا من المديريات والإدارات بديوان عام المحافظة والمراكز والأحياء للتعرف على طبيعة العمل بها والاحتكاك المباشر مع منظومة العمل وكيفية الاستفادة منها وتطويرها.

كان محافظ أسيوط، قد اصطحب متدرب البرنامج الرئاسي في أول يوم تدريبي له بالديوان العام في جولة ميدانية بحي شرق أسيوط لتفقد أعمال التطوير والتجميل بكورنيش النيل بالإضافة إلى تفقد أعمال إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي للوقوف على معدلات الانجاز ونسب التنفيذ.