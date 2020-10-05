فلكي كويتي: شهب التنين تظهر في سماء الكويت الأربعاء

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون، إن زخات من شهب التنين ستُشاهد بعد غد الأربعاء في سماء الكويت والعالم شمال الكرة الأرضية.

وأضاف "السعدون"، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن شهب التنين ستبدأ بدخول الغلاف الجوي للكويت، بدءًا من يوم غد، وحتى 10 أكتوبر الجاري، في حين ستكون ذروة عددها بعد غد الأربعاء.

وأشار إلى أن عدد الشهب التي ستدخل الغلاف الجوي للكويت في هذا العام قليلة ومتفاوتة، مقارنة بعام 2011، والتي بلغت 600 شهاب في الساعة، موضحًا أن تسميتها بـ"شهب التنين" تعود لمشاهدتها ظاهريًا في السماء من ناحية المجموعة النجمية التنين.

وذكر أن هذه الشهب عبارة عن غبار وصخور صغيرة جدًا تخلفت عن مذنب جياكوبيني - زيننير الذي يقترب من الشمس كل 6 سنوات و4 أشهر، وعندما يقترب من الشمس ويرحل، يخلف وراءه على طول مداره غبارًا وصخورًا وبخار ماء وغازات أخرى.

وتابع "السعدون"، أنه عندما تقترب الأرض أثناء دورتها السنوية حول الشمس من هذه المخلفات، تجذبها وتدخل إلى الغلاف الجوي الأرضي بسرعة 20 كيلومترا بالثانية، فتنصهر وتحترق على بعد نحو 80 كيلومترًا من سطح الأرض، ولا تصل إلى مستوى ارتفاع الطائرات.

ولفت إلى أن ما يُرى من احتراق للشهب في السماء، هو عبارة عن احتراق كمية من الغبار، تساوي حفنة يد مليئة بالرمل، بعد دخولها للغلاف الجوي للأرض وانضغاطها من الهواء، فترتفع حرارتها وتصل إلى درجة الانصهار وتحترق ويتبخر هذا الغبار.