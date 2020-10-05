الجيزة تطلق إسم الشهيد النقيب أحمد خالد الحجار على مدرسة أحمد لطفى السيد الثانوية

التزامن مع الإحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيدة وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة على إطلاق إسم شهيد من القوات المسلحة على مدرسة تخليداً لذكراه وتضحياته فداءاً للوطن .

وقال اللواء احمد راشد محافظ الجيزة انه تم إطلاق إسم الشهيد النقيب أحمد خالد صلاح ابراهيم الحجار على مدرسة أحمد لطفى السيد الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة العمرانية التعليمية.

وأكد راشد أن محافظة الجيزة تحرص دورياً على إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع والميادين الهامة تخليداً لذكراهم الطاهرة وتقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مشيراً أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس يأتى وفقاً للاجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

ويذكر أن الشهيد الرائد أحمد خالد صلاح الحجار إستشهد فى كمائن زلزال الواقعة جنوب مدينة الشيخ زويد.

كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على إطلاق إسم السيد عبده صديق على مدرسة الاصدقاء الثانوية الجارى إنشاؤها بقرية كفر الرفاعى بمركز ومدينة العياط وذلك لقيامه بالتبرع بقطعة الارض لبناء المدرسة عليها وذلك فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الجيزة والمجتمع المدنى لتوفير قطع أراضى فضاء لإقامة المنشأت التعليمية عليها لتفتيت الكثافات الطلابية بالفصول .