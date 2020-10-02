توزيع كمامات وأعلام مجانا على المشاركين في احتفالات نصر اكتوبر

وزع عدد من المشاركين في احتفالات نصر أكتوبر، كمامات على المواطنين بالمجان، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما شارك عدد من الشباب بتوزيع الأعلام المصرية مجانا على المواطنين.

وقال أحمد سامح، أحد المشاركين بالمبادرة: "إن الهدف من توزيع الأعلام هو شعورنا بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطننا، ورسم البهجة على وجوه الأطفال".

وتابع: "توزيع الكمامات جاء تفعيلا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وقال رجب شريف، أحد المواطنين بعد حصوله على علم وكمامة: "المبادرة تبرز روح التعاون بين المصريين، وتذكير المواطنين بارتداء الكمامات أمر مهم، خاصة في مثل هذه الاحتفالات التي تشهد أعدادا كبيرة".

وكان عدد من الأحزاب السياسية على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة وغيرها، قد دعا المواطنين، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

ودعا حزب مستقبل وطن، كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب في بيان، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصري قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومي المصري، في كل وقت وكل مكان.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم والخبراء الاستراتيجيين، فقد عبرت القوات المسلحة، قناة السويس، وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر، شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.