عاجل.. اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق بطرابلس

وقعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق بطرابلس، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام ليبية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

و ظهر رئيس حكومة الوفاق الليبية المستقيل، فايز السراج في ضيافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس .

وجاءت الزيارة، الأحد، عقب أقل من شهر على إعلان السراج لاستقالته، في إجراء أعربت أنقرة حينه عن انزعاجها بشأنه، حيث قال السراج إنه سيستقيل ويسلم مسؤولياته الى السلطة التنفيذية، التي ستنبثق عن لجنة الحوار برعاية الأمم المتحدة بنهاية أكتوبر الجاري، وفقًا لقناة "سكاى نيوز عربية".

واعتبرت تركيا أن الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق ستستمر، على الرغم من عزم السراج على الاستقالة، فيما بادر رئيس حكومة الوفاق إلى زيارة الرئيس التركي كالمعتاد.