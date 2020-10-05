موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في كأس مصر والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الزمالك نظيره سموحة، مساء اليوم، الاثنين 5 أكتوبر 2020، وذلك في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة

وتنطلق مباراة الزمالك ضد سموحة، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة

وتُنقل المباراة التي تجمع الزمالك وسموحة على ستاد "الإسماعيلية" عبر قناة "أون تايم سبورت"، ويتولى التعليق عليها حاتم بطيشة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك ضد سموحة للحكم طارق مجدي، ويُساعده محمود أبو رجيلة وأحمد توفيق طلب وعلي الكيكي حكمًا رابعًا، فيما سيكون محمد أبو خاطر حكمًا للفيديو ويعاونه محمد يوسف.

تشكيل فريق الزمالك لمواجهة سموحة

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالى باتشيكو، المدير الفني للزمالك، بتشيكل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر وأحمد زيزو ويوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو ومصطفى محمد.

غيابات الزمالك أمام سموحة

ويفتقد الزمالك جهود ثلاثي الشباب حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعي، بعد أن وافق البرتغالي، على انضمامهم إلى معسكر منتخب الشباب للمشاركة مع المنتخب فى مباراة ودية اليوم، أمام فريق الأميرية.

كما من المقرر أن يغيب المغربى أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق بعد سفره إلى بلاده من أجل الانضمام لمعسكر منتخب المغرب، بالإضافة إلى التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، لسفره إلى تونس بعدما تعرض للطرد في مباراة المصري الأخيرة.

الجدير بالذكر أنّ مباريات الزمالك وسموحة بالكأس، تشهد تفوقا كاسحًا للفريق الأبيض في تاريخ مواجهات الفريقين بكأس مصر، إذ لم يسبق للأبيض وأن تذوق طعم الخسارة أمام الفريق السكندري بتلك البطولة.