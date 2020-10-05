عاجل.. الأولمبية تعلن موعد انتخاب بديل رئيس الزمالك

تحدث شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، على القرار الأخير بإيقاف رئيس الزمالك، عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربعة سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب ما بدر منه تجاه عدد من الشخصيات.

وقال شريف العريان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي الصباحي عبر راديو أون سبورت أف إم: "قرار إيقاف رئيس الزمالك صائب ومستحق وقرار عادي جدا". وأضاف العريان: "من حق رئيس الزمالك أن يقدم تظلم للجنة الاستئناف في اللجنة الأولمبية ثم مركز التسوية والتحكيم الرياضي".

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