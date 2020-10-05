وزيرة التجارة والصناعة: بسطنا إجراءات طرح وحدات بـ7 مجمعات صناعية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم طرح 1755 وحدة بـ7 مجمعات صناعية في 7 محافظات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشغيل الشباب، شارحة أن المجمعات الصناعية مساحتها مختلفة وليست مجمعات صناعية فقط، ولكن متاح معها منطقة خدمات ومعارض ومقرات بنوك ومساجد، وتعتبر مدناً صناعية صغيرة متكاملة.

وأضافت "جامع" خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المجمعات سيتم طرحها بجانب القطاعات المستهدفة :"مش كل من يرغب فى التقدم للحصول على وحدة لأي أنشطة، بل يتم استهداف أنشطة بعينها والهدف الأساسي من اختيارها هو الحد من الواردات لأننا لدينا قائمة واردات سهلة جدا تصنيعها محليا، ولذلك كان مستهدفاً أن هذه المجمعات تتم إتاحتها لأصحاب المجمعات ممن يحبون العمل في هذه الأنشطة".

وتابعت "جامع"، أن وزارة التجارة والصناعة تعطي أولاً هذه المجمعات بطرق طرح مختلفة، فهناك أسعار للإيجار تبدأ بـ20 جنيها للمتر، وأسعار للتمليك وتم التعاقد مع أكثر من بنك لإتاحة التقسيط لتمليك الوحدة، وعلى الجانب الآخر تم التنسيق مع 5 بنوك، بالإضافة لجهاز تنمية المشروعات من أجل توفير قروض.

وشددت على أن المنظومة كلها متكاملة ووزارة التجارة والصناعة حاولت تبسيط الإجراءات المطلوبة للطرح والتسهيل والتيسير، من أجل جذب أكبر عدد من المواطنين والشباب للحصول على هذه الوحدات، لأن الغرض الأساسي من إنشائها هو التشغيل وتوفير الصناعات الوطنية وتقليل قائمة الواردات لمصر.

وأوضحت "جامع"، أن الطرح سيكون من خلال الخريطة الاستثمارية وشراء كراسات الشروط من مقرات هيئة التنمية الصناعية بالفروع المعنية ومكاتب جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات المعنية.