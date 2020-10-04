وزيرة التجارة والصناعة تترأس أعمال الجمعية العامة العادية لـ"تنمية الصادرات"

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن البنك المصرى لتنمية الصادرات يمثل إحدى الأذرع الرئيسية لتوفير التمويل اللازم والارتقاء بالإمكانات والقدرات التنافسية للشركات المصدّرة وتيسير نفاذ المنتج المصرى لمختلف الأسواق العالمية، وذلك فى إطار تنفيذ التوجيهات الحالية للقيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

نيفين جامع: البنك يمثل إحدى الأذرع الرئيسية لتوفير التمويل للشركات المصدّرة

وأشارت إلى أهمية توسع البنك فى تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، بالإضافة إلى مساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادى وتوفير الملايين من فرص العمل.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال ترؤسها لفعاليات انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك المصرى لتنمية الصادرات عن العام المالى المنتهى 2019/ 2020 وذلك بحضور ميرفت سلطان رئيس البنك، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وممثلى البنك المركزى المصرى وعدد من الوزارات، بالإضافة إلى مراقبى الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشارت «جامع» إلى أهمية استفادة مجتمع الأعمال من كافة البرامج والخدمات التمويلية التى يوفرها البنك من خلال فروعه المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن البنك يقدم خدمات مصرفية متميزة بشروط وإجراءات ميسرة لخدمة مجتمع المصدّرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبها قالت ميرفت سلطان إنه على الرغم مما شهده الاقتصاد العالمى من تباطؤ شديد خلال الربع الأخير من العام المالى 2019-2020 فقد حافظ البنك على مستوى نتائج أعمال غير مسبوقة، حيث بلغ صافى الربح 1.014 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية 2019/ 2020 مقارنة بمبلغ 1.051 مليار جنيه خلال العام السابق، أخذاً فى الاعتبار آثار تداعيات فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات، بالإضافة إلى تضمن أرباح العام السابق صافى أرباح غير اعتيادية بمبلغ 72 مليون جنيه.

وأضافت أن صافى الدخل من العائد والعمولات ارتفع ليصل إلى 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 101 مليون جنيه وبمعدل نمو وصل إلى 5% على الرغم من المنافسة الشديدة فى السوق المصرفية، حيث يرجع الارتفاع فى صافى الدخل من العائد والعمولات مقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية، مما يعكس دور البنك فى مساندة ومساعدة المصدّرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم.

ميرفت سلطان: أرباح "تنمية الصادرات" تتخطى المليار جنيه

ونوهت «سلطان» بأن إجمالى الأصول ارتفع ليصل إلى 56.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه وبمعدل نمو 12% عن المحقق من العام السابق، مدفوعاً بزيادة صافى محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 6.1 مليار جنيه ليصل إلى 31.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 25% عن المحقق بالعام السابق، مشيرة إلى أن محفظة الودائع ارتفعت بمبلغ 3.7 مليار جنيه لتصل إلى 44.3 مليار وبمعدل نمو 9%، مما انعكس إيجابياً على نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 73.1% فى نهاية السنة المالية 2019/ 2020 مقارنة بـ64.9% فى العام المالى السابق.

وأشارت إلى أن إجمالى حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها 561 مليون جنيه بمعدل نمو 10% عن المحقق بالعام السابق، كما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.9% ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 22.3%.

وأضافت أنه تم توسيع قاعدة العملاء بنسبة 30% لتصل إلى 55 ألف عميل، كما يستهدف البنك التوسع فى عدد الفروع ليصل إلى 58 فرعاً فى عام 2022، والتى تبلغ حالياً 38 فرعاً، وسيتم خلال العام المالى الجارى افتتاح 6 فروع جديدة.

وأشادت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بمدى التطور الكبير فى أنشطة البنك ومنظومة الخدمات المقدمة، والتى تعكسها الأرقام والمؤشرات المحققة خلال العام المالى المنتهى، فضلاً عن أهمية تنفيذ خطة البنك فى التوسع فى إنشاء الفروع للوصول إلى كافة المصدّرين فى كافة محافظات الجمهورية.