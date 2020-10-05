مرتباتها تصل 4000.. 260 مهنة متاح الالتحاق بها حتى اكتمال العدد

أعلنت وزارة القوى العاملة عن استمرار قبول طلبات الالتحاق بـ 263 مهنة لراغبي العمل الجاد بمحافظة القليوبية ، مؤكدة أنه مازال باب الالتحاق بها متاحا ، حتى اكتمال العدد المطلوب ، وذلك في 10 شركات بالقطاع الخاص بمرتبات تصل الى 4 آلاف جنيه شهريا .

تحديد قيمة المرتبات حسب الخبرة في كل مهنة

« الوطن » تنشر المهن والحرف المتاحة حاليا راتبها حسب الخبرة :

( شركة الصاج العالمية للملابس الجاهزة )

- عامل سنجر

- عامل أوفر

- عامل اورلية

-عامل مخازن.

-مقص دار

(شركة المتحدة الجوارب والتريكو )

- على مهن عاملة تعبئة

- عاملة خياطة

- عامل فرز

- عاملة تشطيب

(شركة ملابس أخرى )

- فني انتاج ومساعد نسيج

- ميكانيكي نسيج.

(شركة ام جروب )

- عامل انتاج

- فني تجليخ

- فني تركيبات أخشاب

-لحام كهرباء 2 CO

- مشرف مخازن

- محاسب

- نجار

- استورجي

( شركة ملابس أخرى )

- عمال خياطة

- عمال مكواة

- مقص دار

- تعبئة وتغليف

(شركة عبور لاند للصناعات الغذائية

- عامل انتاج

- مشغل ماكينة

(شركة فليكس للصناعات الكهربائية )

- مشرف معادو

- أخصائي شئون عاملين

- مندوب مبيعات

(شركة دلتا فابريك)

- عامل مخزن

- فني جودة

( شركة مقاولات والإنشاءات المعدنية )

- حداد كهربائي سلسيون

- مصمم جرافيك

- رسام اوتوكاد

( مطعم الفاروق)

-عامل كنترول لف

- استيوارد .

التأمين اجتماعيا فورا على العمال بعد الالتحاق بالمهن المطلوبة

وأعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية ، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات محمد سعفان وزير القوى العاملة أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

ومازال تقديم الطلبات متاحا لإدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل، حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت.