"التضامن" توفر فرص عمل للقادرين بدلا من الدعم النقدي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إنّ الفترة القادمة تشهد وضع شرط جديد للدعم النقدي، وهو إذا كان متلقي الدعم قادرا على العمل فسيتم عرض فرصة عمل له، فإذا رفض فستعرض عليه ثانية، وإذا رفض مرة ثالثة فسيخرج من الدعم النقدي.

وتشهد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الإثنين، أول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وأكاديمية السويدي الفنية، وذلك لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وأكاديمية السويدي الفنية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري؛ وإيمانا بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني وسعي بنك ناصر الاجتماعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والأكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني ليستفيد من هذة المبادرة اكبر عدد من الشباب المصري والسعي إلى الوصول بخدماته الي كافة فئات المجتمع.

وفي ذات الإطار، تتواصل الوزارة مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال لفتح مجالات تدريب وتأهيل في قطاعات فنية متنوعة بمعايير جودة محددة وفرص عمل مستمرة للقادرين على العمل.

وزارة التضامن الاجتماعي تتحمل المصاريف المدرسية لمليون و100 ألف طالب

كانت وزارة التضامن، أعلنت تحملها المصاريف المدرسية للعام الدراسي 2020- 2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لنحو 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية، التي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ التكلفة الإجمالية لتحمل الوزارة المصاريف المدرسية لـ1.1 مليون طالب، تبلغ 280 مليون جنيه.

أعلنت نيفين القباج، تقديم 2000 لاب توب، هدية للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، وألفي سماعة لذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم 100 ألف شنطة مدرسية، لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.