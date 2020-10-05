اليوم العالمي للإسكان.. 281.3 ألف وحدة منفذة بواسطة الدولة 2018/2019

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمى للإسكان، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنويًا، ويهدف إلى إمكانية الحصول على سكن مناسب، وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة إلى تذكير العالم بالمسئولية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمة، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "السكن للجميع.. مستقبل حضاري أفضل".

ومن أهم المؤشرات:

إجمالى الوحدات السكنية المنفذة:

- بلغ إجمالي عـدد الوحدات السكنيـة المنفذة 281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرها 94.6 مليـار جنيه مقابل 326.3 ألف وحدة عام 2017/2018 باستثمارات قدرها 106.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض في الوحدات قدرها 13.8% والاستثمارات قدرها 11.5% .

- جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقا لنوعيـة البناء بعدد 151.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 53.9%، يليه الإسكان المتوسط بـ87.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 31.3%، ويليـه الإسكــان فوق المتوسط بعـدد 33 ألف وحدة بنسبة قدرها 11.7%، ثم الإسكان الفاخر بـ8.7 آلاف وحدة بنسبة قدرها 3.1% من الإجمالى العام عام 2018/2019 .

أولا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام):

- تنفيذ 100.5 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومى/العام/ أعمال عام) عام 2018/2019 بنسبة 35.7% من الإجمالي العام مقابل 105.1 ألف وحدة عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.3%.

- جاء الإسكان الاقتصادى في المرتبة الأولى طبقًا لنوعية البناء بـ83.6 ألف وحدة بنسبة 83.1% يليه الإسكان المتوسط بعدد 16.9 ألف وحدة بنسبة 16.8%، الإسكان فوق المتوسط بـ72 وحدة بنسبة 0.1%، ثم الإسكان الفاخر بـ10 وحدات بنسبة 0.01 % من إجمالي القطاعين.

- جاءت محافظة الجيزة في المرتبــة الأولى بـ28.2 ألـف وحدة بنسبـة 28.1 %، يليها محافظة القاهرة بـ27.2 ألف وحدة بنسبة 27.1%، ومحافظة الإسماعيلية في المرتبة الأخيرة بـ32 وحدة بنسبة 0.03% من إجمالي القطاعين.

ثانيا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص:

- تنفيذ عدد 180.8 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2018/2019 بنسبة 64.3% من الاجمالى العام مقابل 221.2 ألف وحدة عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 18.3%.

- جاء الإسكان المتوسط في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 71 ألف وحدة بنسبة 39.3% يليه الإسكان الإقتصادى بعدد 68.1 ألف وحدة بنسبة 37.7% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 32.9 ألف وحدة بنسبة 18.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 آلاف وحدة بنسبة 4.8% من إجمالى القطاع الخاص.

- جاءت محافظة الإسماعيلية في المرتبة الأولى بعــدد 33.2 ألف وحدة بنسبة 18.4% يليها محافظة القاهرة، بعدد 25.1ألف وحدة بنسبة 13.9% ومحافظة البحيرة في المرتبة الأخيرة بعدد 772 وحدة بنسبة قدرها 0.4 % من إجمالي القطاع الخاص.

مشروع الاسكان الاجتماعي (المليون وحدة)

- بلـغ إجمالي عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة) 67.7 ألف وحدة عام 2018/2019، نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.9 ألف وحدة بنسبة 2.8%، مديريات الإسكان 15.5 ألف وحدة بنسبة 22.9%، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 50.3 ألف وحدة بنسبة 74.3%.

يأتى أكبر عدد وحدات منفذه بمحافظـة الجيزة حيـث بلغت 24.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 35.8% وأقل عدد وحدات منفذة بمحافظة الإسماعيلية بـ32 وحدة بنسبة 0.04% من الإجمالي.

مشروع دار مصر (الإسكان المتوسط):

- بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر(الإسكان المتوسط ) 14.5 ألف وحدة عام 2018 /2019، وكان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة دميـاط الجديـدة حيث بلغ 3.4 ألف وحـدة بنسبة 23.5% وأقل عـدد وحدات بمدينة برج العرب، حيث بلغ 72 وحدة بنسبة 0.5٪ من الإجمالي.

مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط):

- بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 2064 وحدة بينما بلغ عدد الوحدات الجار تنفيذها 64.7الف وحدة، ويبلغ اكبر عدد وحدات جار تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة 17.3 ألف وحدة بنسبة 26.7% وأقل وحدات بمدينة غرب قنا، حيث يبلغ 720 وحدة بنسبة 1.1% من إجمالي الوحدات الجار تنفيذها عام 2018/2019.

- بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذه تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بالعاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة 5220) وحدة باستثمارات قدره 9.8 مليار جنيه عام 2018/2019 منهم 4900 وحدة بالعاصمة الإدارية، 320 وحدة بمدينة العلمين الجديدة، وجار إنشاء وحدات بمدينة المنصورة الجديدة.