إحالة 5 فتيات للمحاكمة بتهمة ممارسة أعمال الرذيلة في الشيخ زايد

قررت النيابة العامة، إحالة 5 فتيات للمحاكمة الجنائية، بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب مع راغبي المتعة الحرام فى الشيخ زايد، بمقابل مادي.

ووردت معلومات إلى إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفياد بممارسة 5 فتيات الدعارة عن طريق استقطاب راغبى المتعة بمنطقة الشيخ زايد، دون تمييز مقابل الحصول على مبالغ مالية، من خلال الوقوف في الشوارع واستيقاف السيارات والتحدث إلى أصحابها، وعرض ممارسة الرذيلة معهم.

وكشفت التحريات أن الفتيات الخمسة تساعدهن راقصة على استقطاب راغبي المتعة من داخل ملهى ليلي تعمل فيه، نظير نسبة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمات وبمواجهتهن بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفن بممارسة الدعارة، وتم عرضهن على النيابة العامة بعد تحرير المحضر اللازم.

واعترفت المتهمات في التحقيقات بممارسة الدعارة، وأن الراقصة تساعدهن في التعرف على الأثرياء من راغبي المتعة الحرام، نظير الحصول على نصف ما يتقاضينه من ممارسة الرذيلة، بخلاف وقوفهن في الشارع لاستقطاب زبائنهن، إذ يتحصلن على 1500 جنيه في الساعة.

وقررت النيابة حبسهن على ذمة التحقيقات، وإحالة المتهمات الخمس إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهن اتهامات الدعارة وممارسة الرذيلة بمقابل مادي.