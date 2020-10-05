التضامن: مستعدون لتطبيق خطتنا السابقة حال حدوث موجة ثانية لكورونا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة مستعدة حال حدوث موجة ثانية لجائحة كورونا، لتطبيق خطتها السابقة من التوسع في العمل من المنزل والتباعد الاجتماعي والتعقيم في دور الرعاية والحضارات، متابعة: "الوزارة أصبحت أكثر خبرة في التعامل مع الجائحة".

التنسيق مع 8 آلاف مكلفة خدمة عامة ونسعى لتوفير فرص عمل للمرأة وتمكينها

وأضافت القباج أنّه سيتم تنفيذ مبادرة قومية بالتعاون مع عدة وزارات لتنفيذ حملات توعية بمبادرة "2 كفاية"، بالتنسيق مع 8 آلاف مكلفة خدمة عامة، ونسعى لتوفير فرص عمل للمرأة وتمكينها، ومن المقرر أن يفتتح رئيس الجمهورية 31 عيادة جديدة عبر الفيديو كونفرانس في إطار المشروع، لتنضم لـ33 عيادة القائمة بالفعل، وذلك بالتعاون مع 108 جمعيات أهلية.

خروج أكثر من 600 ألف أسرة نتيجة حصول رب الأسرة على فرصة عمل

وعن تنقية قاعدة بيانات المستحقين للدعم النقدي، أوضحت الوزيرة أنّ عمليات التنقية أسفرت عن خروج 600 ألف أسرة نتيجة حصول رب الأسرة على فرصة عمل أو سفر أحد الزوجين للعمل في الخارج.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة التضامن، عقب توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وأكاديمية السويدي الفنية، لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وأكاديمية السويدي الفنية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري؛ وإيمانا منها بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني، وسعي بنك ناصر الاجتماعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والأكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني، ليستفيد من المبادرة أكبر عدد من الشباب المصري، والسعي للوصول بخدماته لفئات المجتمع كافة.

وفي ذات الإطار، بدأت الوزارة التواصل مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، لفتح مجالات تدريب وتأهيل قطاعات فنية متنوعة بمعايير جودة محددة وفرص عمل مستمرة للقادرين على العمل.