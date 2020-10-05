التضامن تبحث توفير تمويل لمصروفات طلاب التعليم الفني الدراسية

تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم، أول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وأكاديمية السويدي الفنية، لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وأكاديمية السويدي الفنية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري؛ وإيمانا منها بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني، وسعي بنك ناصر الاجتماعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والأكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني، ليستفيد من المبادرة أكبر عدد من الشباب المصري، والسعي للوصول بخدماته لفئات المجتمع كافة.

وفي ذات الإطار، بدأت الوزارة التواصل مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، لفتح مجالات تدريب وتأهيل قطاعات فنية متنوعة بمعايير جودة محددة وفرص عمل مستمرة للقادرين على العمل.

تحمل مصروفات مليون و100 ألف طالب من الأسر الأولى بالرعاية

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، تحمل وزارة التضامن الاجتماعي المصاريف المدرسية للعام الدراسي 2020- 2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لنحو 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية، التي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ التكلفة الإجمالية لتحمل الوزارة المصاريف المدرسية لمليون و100 ألف طالب، تبلغ 280 مليون جنيه.

وأشارت القباج، إلى أنّ الوزارة ستقدم منحا دراسية جامعية لـ6309 طلاب، من المتفوقين علميا، ضمن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة، وسيتم توفير 6204 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل، و105 للطلاب من أسر كرامة، وذلك دعما من الوزارة للطلاب المتفوقين، وحافزا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسي خلال مرحلة التعليم الجامعي.

وأوضحت الوزيرة، أنّ الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لرفع العبء والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار التنسيق بين كل مؤسسات الدولة، استعدادا للعام الدراسي الجديد.