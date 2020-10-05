وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر سبتمبر 2020

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر سبتمبر 2020، وعرض التطورات الآخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادى شهرى يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التى لا تعمل فى قطاع النفط، وتعكس أداء حوالى 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، وقطاع البيع بالجملة، موضحة أن هذا المؤشر يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام؛ والقطاع الخاص الغير منتج للنفط بوجه خاص.وأشارت السعيد إلى تحسن الظروف التجارية للقطاع غير المنتج للنفط فى مصر وتسجيل أول انتعاش اقتصادى له للمرة الأولى منذ 14 شهرًا خلال سبتمبر 2020 نتيجة التحسن فى طلب المستهلكين ومبيعات التصدير، وانعكس ذلك على القراءة الأخيرة للمؤشر الذى ارتفع من 49.4 نقطة فى أغسطس الماضي إلى 50.4 نقطة فى سبتمبر 2020، موضحة أن القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتجاوز فيها المؤشر حاجز الـ 50 نقطة منذ يوليو 2019.وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن من بين النتائج الايجابية الحديثة للمؤشر الكلى هو ارتفاع مؤشر التوظيف لأعلى مستوياته فى 10 أشهر، مما يشير إلى بدء التعافي من آثار جائحة كورونا نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة، والتى تمثلت فى دعم النشاط الاقتصادي، ودعم العمالة غير المنتظمة، والقطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة.