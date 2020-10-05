إسدال الستار على طعون انتخابات النواب خلال ساعات.. أبرزها "ضياء داوود"

تصدر المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، آخر الأحكام فيما تبقى من الطعون المحالة لها على أحكام الدرجة الأولى، وأشهرها طعن البرلماني السابق ضياء داوود، لتكون بذلك نهاية مهمتها في الجولة الانتخابية.

وتصدر أحكاماً سواء بالقبول أو الرفض، ما يعني استبعاد مقبولين من السباق الانتخابي، وعودة مستبعدين، لتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان الأسماء بالكشوف النهائية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، تلقت 25 طعنا جديدا على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من القضاء الإداري، بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات، وتمت إحالتهم لدائرة الفحص للنظر فيها وإحالتها لدائرة الموضوع إذا استلزم الأمر ذلك.

ليكون بذلك إجمالي الطعون المنظورة اليوم 51 طعنا، إذ إنّ دائرة الموضوع تنظر 26 طعنا كان محالا لها من دائرة الفحص، ومن المنتظر صدور أحكام نهائية باتة خلال ساعات.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقوائم معا، غدا الاثنين وتستمر حتى 18 أكتوبر الحالي، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية اعتبارا من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، والذي تضمن مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقي التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردى 500 ألف جنيه، وحال الإعادة يكون حجم الإنفاق 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى ٢ مليون و800 ألف جنيه.