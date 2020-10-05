نسمة عبد العزيز تحيي حفلا بالمسرح المكشوف 30 أكتوبر

قررت دار الأوبرا المصرية إقامة حفل الفنانة نسمة عبد العزيز بالمسرح المكشوف يوم الجمعة 30 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الدار، أنه غير مسموح بدخول الحفل بدون ارتداء كمامات، مشددة على ضرورة الالتزام بالدخول من البوابة المخصصه للتعقيم، وإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص، فضلًا عن أهمية الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

وأحيت عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز حفلًا شهر يوليو، على مسرح النافورة بدار الأوبرا وتضمن الحفل مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية، منها "رقصة السيف" لارام خاتشاتوريان، ومقدمة "ويليام تل" لجواكينو روسينى، و"تمايل" للويس ديميتريو، و"دسباسيتو" لدادي يانكي، و"مامبو جامبو" لبيريز برادو.

كما قدمت عددًا من الألحان الشرقية التراثية والمعاصرة التي أعادت صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها "في هويد الليل"، و"البخيل وأنا" لعمر خيرت، و"في يوم وليلة" لمحمد عبد الوهاب، و"حلوة يا بلدي" و"سواح" لبليغ حمدي، و"حارة السقايين" لمنير مراد، و"يا واد يا تقيل" لكمال الطويل، و"يونس لمحمد رحيم"، و"سهر الليالي" لإلياس رحباني، إضافة إلى "ماريمبا فيوجن" لعمرو عبد الفتاح.

، كما أقيم حفل نسمة عبد العزيز وفرقتها، على مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثامنة والعشرين الماضية.

جدير بالذكر، أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة، وتخصصت في العزف على الآت الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية ومختلف المحافظات، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع" نظرًا لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.