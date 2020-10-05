حقيقة "خطاب الحصانة" لرئيس الزمالك: صدر بطلب منه ولا يوقف عزله

أثار الخطاب الصادر من مجلس النواب، الذي نشره رئيس الزمالك مساء أمس، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كثيرا من الجدل، خاصة أن رئيس الزمالك نشره على صفحته بعد دقائق من قرار اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله من رئاسة النادى وإيقافه لمدة 4 سنوات وإجراء انتخابات جديدة، في محاولة من رئيس الزمالك للايحاء بأن البرلمان يتصدى للقرار.

وكشف مصدر برلماني لـ"الوطن"، حقيقة الخطاب الصادر بالبرلمان، وأكد أن الخطاب الذي استعان به رئيس الزمالك الصادر من مجلس النواب، يتعلق بتوضيح النصوص الدستورية والقانونية ونصوص اللائحة حول حصانة النائب بشأن المثول أمام أي لجنة تحقيق دون استئذان المجلس، ولا تعد ردا على قرار اللجنة الأولمبية، خاصة أن الخطاب صادر قبل القرارات المتعلقة بعزل رئيس الزمالك، من منصبه كرئيس للنادي، وجاء بناء على طلب رئيس الزمالك خاصة ان مجلس النواب الحالي مستمر حتى يناير المقبل

وأكد المصدر أن مجلس النواب لا علاقة له بقرارات اللجنة الأولمبية، مشددا على أن الخطاب الموجه من البرلمان للجنة الأولمبية حول رئيس الزمالك، جاء بناء على طلب العضو لتوضيح النص الدستوري، للجنة حول مثول النواب أمام اللجان القانونية، وأن النائب لا يزال عضوا ولم يتطرق لأى قرارات او اجراءات وأن الخطاب صدر قبل قرار اللجنة الأولمبية، مشيراً إلى أن اللجنة لم تخاطب المجلس.

وأكد المصدر أيضا أن المجلس يختص بشئون أعضائه ولا هيمنة له على هيئات رياضية او غير رياضة ولا دولية او محلية وهو سلطة مستقلة ينظم القانون علاقته بباقي السلطات.

رئيس الزمالك يستعين بخطاب المجلس لمواجهة عزله من رئاسة النادي

وكان رئيس الزمالك قد استعان بخطاب لمجلس النواب صدر قبل قرارات اللجنة الأولمبية بعزله، ونشره على صفحته بعد صدور قرارات الأولمبية، للإيحاء بأن الخطاب يرد على القرار حيث يوجه الخطاب إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب.

وكان الخطاب الموجه الى اللجنة جاء به أنه وفقًا للقوانين المصرية، التي تنظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية، التي يتمتع بها عضو المجلس، أخطر المجلس اللجنة الأولمبية، بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس، إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب بذلك، طبقًا لأحكام القانون.

وذكر الخطاب الذي نشره رئيس الزمالك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إيماء إلى الاخطار الموجه من المستشار أحمد حافظ رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية والذي يطلب فيه النائب أمام لجنة التحقيق في الشكوى رقم 12 لسنة 2012 حصر تحقيق.

وأضاف الخطاب أن النائب توجه بخطاب إلى المجلس مرفقا به صورة من الإخطار المشار إليه، متضمنا أحكام المادة 112 من الدستور والمواد من 256 حتى 261 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنظم الحصانة البرلمانية، سواء الموضوعية أو الإجرائية التي يتمتع بها عضو مجلس النواب راجيا مخاطبة اللجنة الموقرة بهذا الشأن.

ولذلك خرج الخطاب يوضح المواد الدستورية والقانونية ولا يتطرق لقرارات اللجنة من قريب او بعيد ولا اثر له ولا علاقة للبرلمان بذلك من قريب او بعيد.