الحكومة تتجه لحظر البناء في المناطق الكثيفة بالسكان في الإسكندرية

حصلت "الوطن" على الملامح الأساسية لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخطط الاستراتيجي المعتمد لمدينة الإسكندرية، والذي يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، والكثافات المرتفعة، مع وجود "حظر جزئي" في المناطق ذات الكثافة "متوسطة إلى مرتفعة"، مع السماح بالبناء وفقا للاشتراطات.

وعرفت الاشتراطات المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع، على أنّها المناطق التي تضم أكثر من 400 شخص لكل فدان بكثافة بنائية من 5 إلى 8، والمناطق ذات الكثافات المرتفعة، بأنّها المناطق التي تضمن من 250 شخصا لكل فدان لـ400 بكثافة بنائية 3 إلى 6، والمناطق ذات الكثافات المتوسطة إلى مرتفعة بأنّها التي تضم من 150 إلى 250 شخصا لكل فدان بكثافة بنائية من 2 إلى 4، أما المناطق ذات الكثافات المتوسطة بأنّها التي تضمن 150 شخص لكل فدان أو أقل بكثافة بنائية 0.5 إلى 2.

وحسب المخطط، فإنّ "حظر وتقييد البناء"، يهدف إلى تخفيض أو تثبيت الكثافات، وتوفير النطاق داخل هذا النطاق.

ويتركز 99.2% من سكان الإسكندرية في الوحدات الإدارية التي تمثل الكتلة الحضرية للإسكندرية، بينما هناك نسبة محدودة جدا من السكان أقل من 1% في مدينة برج العرب الجديدة، والساحل الشمالي داخل حدود المحافظة.

وتشكل الكتلة الحضرية نحو 54.1% من إجمالي مساحة المحافظة، بينما أغلب المساحة المتبقية هي الأراضي الصحراوية جنوب المحافظة بنسبة 41%، وتأتي مدينة برج العرب الجديدة بنسبة 4.9% من إجمالي مساحة المحافظة.

وأوضح أنّ دراسة وضع الوحدات السكنية القائم في الإسكندرية، يشير إلى أنّ الوحدات بمنطقة شرق المدينة هي الأعلى، ورغم وجود زيادة الكثافات بمنطقة قلب المدينة إلا أنّ عدد الوحدات السكنية بها محدود.

وأشارت إلى أنّ مناطق التنمية الجديدة بطبيعة الحال متدنية في عدد الوحدات السكنية، ما يمثل فرصة تنموية بها.