تفاصيل "اشتراطات البناء الجديدة": أكبر مبنى ارتفاعه 6 أدوار ببعض المناطق

حصلت "الوطن" على الملامح الأولية للاشتراطات البنائية والتخطيطية للبناء في مدينتي القاهرة والجيزة، والتي تتجه الحكومة لإقرارها وإعلانها بشكل رسمي خلال أيام.

ووفق "الاشتراطات المبدئية"؛ فإن الحد الأقصى للارتفاع في نطاق الجيزة سيكون 13.5 متر أو 5 أدوار، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع.

وحددت الاشتراطات الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض في الاستعمال السكني بـ200 متر، على أن يكون الحد الأقصى لتلك المساحة 4200 متر، على ألا تتعدى نسبة البناء عليها عن 50%.

واشتملت الاشتراطات الجديدة، الالتزام بتطبيق كود انتظار السيارات على جميع الاستعمالات المصرح بها، وأن يكون منسوب سقف البدروم لا يزيد على 120 سنتيمتر من الصفر المعماري، مع احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.

أغلب مناطق القاهرة والجيزة "4 أدوار".. والعبرة بـ"عرض الشارع".. ومنع البناء في مناطق كاملة

وتضمنت ألا يتمّ التصريح بالاستعمالات التجارية بالدور الأرضي فقط بقطع الأراضي الواقعة على طرق وشوارع أقل من 20 مترًا، مع عدم السماح بالتصريح للأنشطة والاستعمالات إلا طبقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة بدليل الأنشطة الصادر عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

واحتوت الاشتراطات على السماح بالتصريح بالاستعمالات التجارية بالدور الأرضي فقط بقطع الأراضي الواقعة على طرق شوارع عرضها أكبر من 12 مترًا وأقل من 20 مترًا.

وتتضمن الاشتراطات أن يكون الحد الأقصى للكثافة البنائية 2.4 بالمناطق السكنية، و3 على المحاور والطرق ذات العرض 25 مترا فأكثر، والحد الأقصى لنسبة البناء 60%، مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتدادات والردود الجانبية والخلفية.

وأكّدت الاشتراطات ضرورة الالتزام بالقرارات السابق صدورها للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية في حالة الحدود الأقل من المسموح بها في حالة الارتفاعات ونسب البناء، والالتزام بقيود هيئة عمليات القوات المسلحة، والالتزام باشتراطات جهات الولاية.

كما يلتزم بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لشارع الهرم الواردة بالقرار قم 963 لسنة 2003 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد ارتفاعات المباني، وقرار رقم 438 لسنة 2019، وقرار رقم 2152 لسنة 1990، بشأن اعتماد المناطق الأثرية بشارع الهرم.

وفي "القاهرة"؛ فإن الحي الواحد مقسم إلى عدة قطاعات، كل منها له اشتراطات، فيما تتراوح الارتفاعات بين 4 أدوار و5 أدوار و6، حسب المنطقة التي يقع فيها المبنى.ومن المقرر أن يكون الحد الأقصى للارتفاع في أحياء القاهرة "مرة ونصف" من عرض الشارع، بحسب مصادر "الوطن".

ولفت المخطط إلى أنَّ "مدينة 15 مايو"، تتبع الاشتراطات التخطيطة والبنائية للمدينة، فيما أن حدود الارتفاع في بعض المناطق المعلنة كـ"إعادة تخطيط"، تتبع حدود الارتفاع المنصوص عليها في اشتراطات المنطقة الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.وتضمنت الاشتراطات أن يكون الحد الأدنى لقطعة الأرض للبناء السكني عليها 200 متر، وأن يكون الحد الأدنى لقطعة "أرضي خدمات" 2500 متر أو المنصوص عليه في اشتراطات جهة الاختصاص أيهما أعلى.

ووفق الاشتراطات، فإن نسبة البناء لا تزيد على 40% لأنشطة الخدمات أو المنصوص عليه في اشتراطات جهة الاختصاص أيهما أقل، فيما لا تزيد نسبة البناء عن 60% للجراجات متعددة الطوابق.ويستلزم توفير أماكن لإيواء وانتظار السيارات لكل عقار سواء أسفله أو بأي طابق فيه أو باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكياً، وفقاً لكود الجراجات، وقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 521 لعام 2020، من حيث الأعداد والأبعاد والمساحات والمداخل والمخارج وغيرها، بحسب النسخة الأولية من المشروع.

ويتمّ ذلك تبعاً للأنشطة والمسطحات الإجمالية الموجودة بالعقارات، ويتم استيفاء مسطحاتها وأعدادها، ومداخلها بخلاف مداخل الأفراد، ووسائل الاتصال الرأسية وخلافه.

وتتضمن الاشتراطات الالتزام بدليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي داخل المدن المصرية، والتي أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك للاستخدامات غير السكنية والمختلطة، ولا يسمح بتغيير النشاط السكني لنشاط غير سكني إلا في إطار الشروط الواردة بذات الدليل.

ووفق "الاشتراطات الأولية"؛ فإن الاتجاه لحظر البناء بشكل كلي سيكون في أكثر من 19 منطقة بـ9 أحياء ومناطق في محافظة الجيزة، عدا مشروعات الخدمات العامة.وتضم المناطق كلاً من:

1- حي بولاق الدكرور: حظر البناء في جميع أنحاء الحي.

2- حي العجوزة: حظر البناء في أرض اللواء وميت عقبة.

3- حي الوراق: حظر البناء في جزيرة محمد.

4- حي الدقي: حظر البناء في منطقة عزبة أولاد علام، المنطقة المحصورة بين (شارع التحرير شمالاً، وشارع الدكتور السبكي جنوباً، وشارع الدقي شرقاً، شارع الدكتور حسن والي غرباً)، ومنطقة بين السرايات.

5- حي الطالبية: حظر البناء في كافة أنحاء الحي، عدا المنطقة المحصورة بين (شارع الإخلاص شمالاً، والطريق الدائري جنوباً، وترعة المريوطية غرباً، وجنوب الطريق الدائري من منطقة الكنيسة).

6- حي العمرانية: الحي بالكامل عدا المنطقة المحصورة بين (شارع فيصل شمالاً، وشارع الهرم جنوباً وشارع ابن بطوطة شرقاً وعثمان محرم غرباً)، والمنطقة المحصورة بين (شارع خاتم المرسلين جنوباً وشارع الهرم شمالاً، وشارع مساكن أبو الفتوح شرقاً، وشارع عثمان محرم غرباً).

7- حي شمال الجيزة: منطقة أرض الجمعية، ومنطقة المنيرة، والمنطقة المحصورة (بين شارع أحمد عرابي "سور المطار" وشارع بشتيل، ومنطقة (كفر الشوام وميت كردك وعبدالمنعم وتاج الدول وكفر إسماعيل).

8- حي جنوب الجيزة: منطقة المنيب، ومنطقة جزيرة الدهب، ومنطقة ساقية مكي، والمنطقة المحصورة بين شارع المحطة وشارع الهرم، والمنطقة الواقعة جنوب الطريق الدائري.

9- حي الهرم: منطقة كفر كعبيش، ومنطقة كفر غطاطي، والمنطقة المحصورة بين (طريق المريوطية شمالاً وطريق المنصورية جنوباً وشارع الهرم شرقاً وشارع فيصل غرباً).

ووفق لـ"الاشتراطات العامة"، فإنّه سيتمّ الوقف الكلي لأعمال البناء عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكانية لإجمالي 62.5% من مدينة الجيزة، فيما سيسمح بالبناء في 18.5% من المدينة بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، فيما أن 19% من المدينة معلنة كمناطق إعادة تخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.ومن المقرر وقف البناء تماماً في 100% من حي بولاق الدكرور، و95.2% في "العمرانية"، و84.3% في حي شمال الجيزة، و83.4% في حي جنوب الجيزة، و68.7% في حي الطالبية، و55.7% في الوراق، و38.6% في العجوزة، و32% في الهرم، و9.8% في حي الدقي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد طالب الحكومة مؤخراً بسرعة الانتهاء من الاشتراطات البنائية الجديدة، وأكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الحكومة ستعلن الاشتراطات البنائية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، بما ينظم عملية البناء فيها، مع مكافحة "البناء العشوائي المخالف".