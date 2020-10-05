المشدد 15 سنة لـ11 متهما في قضية "اعتصام النهضة"

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، في قضية اعتصام النهضة، كما عاقبت المحكمة 5 متهمين آخرين، بالسجن لمدة 3 سنوات.

وشمل الحكم إلزام المتهمين المحكوم عليهم بالتضامن مع آخرين سبق الحكم عليهم، بدفع قيمة الأشياء التى أتلفوها والمقدرة بـ137580 جنيها لحديقة الحيوان، و2992375 جنيها لحديقة الاورمان، و10 ملايين جنيه لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار معتز مصطفي خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تدبير تجمهر واعتصام مسلح بميدان النهضة، هدفه تكدير الأمن والسّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم/ والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.