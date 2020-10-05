لو مرتبك مبيكملش لآخر الشهر.. ازاي تقدر تتحكم في مصاريفك ومصادر دخلك؟

يقدم المعهد المصرفي المصري EBI، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، دورة مجانية عن التثقيف المالي متاحة لجميع أفراد المجتمع عبر شبكة الإنترنت، كجزء من مبادرة "عشان بكرة"، تهدف لنشر التثقيف المالي وتوعية جميع فئات المجتمع.

ووفقًا لخدمة عملاء المعهد، تعد هذه دورة تدريبية تفاعلية للتثقيف المالي، وهي مجانية دون أي رسوم وذلك عن طريق منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد، كدورة تعريفية في إطار السعي لنشر الثقافة المالية، ورفع درجة الوعي لدى عموم المواطنين بالخدمات المالية والمصرفية، وهذه الدورة جزء من مبادرة "عشان بكرة" التي أطلقها المعهد في عام 2012، وهي مبادرة وطنية تحت رعاية البنك المركزي المصري، تهدف لنشر وتنمية الثقافة المالية في مصر وتنمية مهارات الأفراد على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

ومن خلال مبادرة التثقيف المالي، يقدم المعهد المصرفي برنامجًا مجانيًا لتحقيق أهدافك المالية، وذلك في حال إذا كان مرتبك لا يكفي حتى نهاية الشهر، وذلك عن طريق تحديد مصادر دخلك المباشرة وغير المباشرة، وتحديد مصروفاتك، وعلى هذا الأساس يمكنك حساب ميزانيتك بشكل صحيح، ويصبح لديك قابلية الادخار.

البرنامج مجاني ومتاح على موقع المعد عن طريق الضغط على الرابط: https://lms.ebi.gov.eg، من خلال دخولك كزائر للموقع الإلكتروني Guest.

ويحتوي البرنامج على عدد من الأجزاء، يضم الجزء الأول من مبادرة التثقيف المالي، بعض العناصر، أهمها الدخل والإنفاق والتخطيط وإعداد الميزانية والادخار.

ويعد الدخل هو كل ما تملكه الأسرة أو تتمتع بحق التصرف فيه ويمكن حصر مصادر الدخل للأسرة في:

الدخل المباشر: ويشمل الأجر النقدي عن العمل مثل الأجرة اليومية/ المرتب الشهري.

الدخل غير المباشر: ويشمل السلع الاستهلاكية التي تحصل عليها الأسرة من ممتلكاتها مثل الحبوب والفواكه والألبان، أو الخدمات المجانية التي تحصل عليها الأسرة من الدولة، أو الممتلكات التي تستخدمها الأسرة بدلًا من استئجارها مثل المنزل، ويشمل الوقت والجهد والمهارات لأفراد الأسرة والتي تستخدمها في إنجاز أعمال مفيدة توفر المال الذي ينفق في حالة الاستعانة بآخرين من خارج الأسرة لأداء هذه الأعمال.

أما الجزء الثاني من مبادرة التثقيف المالي تحتوي على بعض العناصر وهي الحسابات البنكية والخدمات والكروت المصرفية الإلكترونية والقروض البنكية، فيما يتضمن الجزء الثالث من المبادرة عناصر الاستثمار وبعض الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار المعهد المصرفي إلى أنّ هذه المبادرة مجانية تهدف إلى التثقيف المالي دون الحصول على شهادة بنهاية إتمام الدورة.