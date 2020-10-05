الأوبرا تطلق صالون مصر المبدعة

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الموسم الجديد لصالون مصر المبدعة الذي يبدأ بأمسية تحت عنوان بطولات من سينا يقدمها الشاعر الكبير محمد بهجت.

وتأتي في إطار الاحتفالات بانتصارات اكتوبر وذلك في السابعة مساء الأربعاء 7 اكتوبر علي المسرح الصغير حيث يروي خلالها مجموعة من الملاحم البطولية لبواسل القوات المسلحة التي حققت معجزة العبور عام 1973 ونجحت في استرداد ارض الفيروز إلى جانب قصص من تضحيات أهالي سيناء التي عبرت عن صلابة وقوة الشعب المصري فى مواجهة التحديات.