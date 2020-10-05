البرلمان العربي يهنئ مصر بذكرى نصر أكتوبر

هنأ الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة للشعب المصري والعربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أننا نستذكر انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بكل الفخر والاعتزاز، وسيظل هذا الانتصار علامةً تاريخيةً مضيئة في تاريخ مصر وقواتها المُسلحة الباسلة، التي بذلت تضحيات غالية ودماء زكية، حفاظاً على الأرض واسترداد الكرامة، وما تمثله هذه الذكرى من وحدةٍ وتلاحمٍ وتضامنٍ وتعاونٍ وتنسيقٍ بين الدول العربية في مواجهة عدوٍ غاشمٍ حتى تحققت ملحمة النصر الخالدة.

وحققت الجيوش العربية وفي مقدمتها الجيش المصري، إنجازاً عسكرياً واستراتيجياً كبيراً شهد به العالم، وسطر فيها شهدائنا الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم أعظم صور الوطنية، وامتزجت فيه الدماء المصرية والعربية معاً مُجسدةً بذلك أسمى عُرى الروابط الأخوية والعلاقات المتينة بين الدول والقيادات والشعوب العربية فداءاً للوطن ودفاعاً عن العزة والكرامة.

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً، المواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنُصرة القضايا العربية والدفاع عن الأمن القومي العربي، مجدداً تضامن البرلمان العربي التام، مع جمهورية مصر العربية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، وحفظ أمنها وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها.