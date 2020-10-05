مدبولي يتابع مستجدات المشروعات الخدمية والتنموية بأسوان

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لمتابعة المشروعات والملفات التي تعمل عليها المحافظة، بمشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعدد من المسئولين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام رئيس الوزراء، بالتعرف على موقف مختلف الملفات التي تعمل عليها المحافظات عن قرب، وتذليل أي عقبات قد تواجهها.

كان رئيس الوزراء، صرح بأنَّه سيعقد لقاءً شهريًا مع المحافظين، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بكل محافظة على حدة.

وقال "مدبولي"، في تصريحات صحفية سابقة له، إنَّ تلك اللقاءات ستهدف لمتابعة تطورات تنفيذ تلك المشروعات، ومناقشة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، والعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وشدد على أنَّ الهدف من تلك الاجتماعات سيكون دفع العمل بالمشروعات، من أجل تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى جميع المحافظات.

يأتي ذلك بالإضافة إلى اجتماعات مجلس المحافظين، والتي يترأسها رئيس الوزراء مع المحافظين والجهات المعنية؛ حيث يشارك الوزراء والمسئولين عن الموضوعات التي يناقشها "المجلس".

ويتبنى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سياسة التكامل والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية بعضها وبعض، حيث أنه يرفض العمل بسياسة "الجزر المعزولة"، ودائماً ما يوجه جهات الاختصاص بأهمية التكامل والتعاون فيما بينهم.

كانت اجتماعات رئيس الوزراء السابقة، شهدت استجابته لمطالب عدد من الوزراء لدفع وتنفيذ مشروعات، ومنها توصيل الغاز الطبيعي لمناطق ذات كثافة سكانية بمحافظة مطروح، وتوفير اعتمادات لتوفير مشروعات طرق، ونقل، وفي مجالات التعليم والصحة ومجالات مختلفة، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تذليل أية عقبات إدارية أو بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات الطموحة التي تنفذها الجهات المختلفة بالدولة.