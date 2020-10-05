"فاكسيرا" عن خطورة لقاح الإنفلونزا على صحة المرضى: "إثارة للبلبلة"

أكد الدكتور مصطفى محمدي مدير عام التطعيمات في "فاكسيرا"، إن ما أثير حول أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يمثل خطرًا على متلقيه، وأن الأشخاص غير المعتادين على تناوله هذا العام يجب ألا يحصلون عليه، سبّب قلقًا لدى قاعدة عريضة من المجتمع المصري، مشددًا على أنه كلام خاطئ جملة وتفصيلا ولا يمت للعلم بصلة وليس له أي سند علمي يتم الرجوع إليه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "المقصود من هذا الكلام هو إثارة البلبلة والقلق لدى المواطنين"، مشددًا على أنه فعال وآمن لمن تعودوا الحصول عليه أو قرروا الحصول عليه أول مرة هذا العام: "مفيش منه أي مشكلة خالص، وهو يعمل بتخصصية عالية جدًا وكفاءة كبيرة".

وتابع مدير عام التطعيمات في "فاكسيرا": عندما يحصل المريض على اللقاح تتحقق له الوقاية، كما أنه يكتسب أهمية خاصة هذا العام حتى يجنب المواطنين الإصابة بالمرض، للقضاء على فرصة الإصابة بالانفلونزا مع فيروس كورونا هذا العام لأن هنا تشابه كبير بين أعراض المرضين.