10 آلاف تسجيل رغبة إلكترونية بتنسيق جامعة الأزهر لطلاب الدور الثاني

أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أن نحو 10 آلاف طالب وطالبة قاموا بعمليات تسجيل رغبات إلكترونية اليوم في اليوم الأول من المرحلة الثانية لتنسيق القبول، وسط متابعة دائمة ومستمرة من القيادات برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح فرج أن تسجيل الرغبات مستمر، مشيرًا إلى أن الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول والذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى يمكنهم من اليوم تسجيل رغباتهم إلكترونيًا .

وأرسل فرج رسالة طمأنة للطلاب الذين قاموا بتقديم تظلمات من طلاب الدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية، أنه بمجرد فحص التظلمات وثبات أحقية أي طالب أو طالبة في درجات بأي مادة فسوف يتم إضافة هذه الدرجات إلى المجموع الكلى للطالب أو الطالبة فور وروده إلى مكتب التنسيق بجامعة الأزهر.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر شهدت إجراء 100 ألف عملية تسجيل وتعديل رغبات من الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول.