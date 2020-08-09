المحرصاوي يتفقد امتحانات الدراسات العليا بعدد من الكليات

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

وأوضح بيان الجامعة، أن رئيس الجامعة تابع انضباط سير العمل باللجان؛ للوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وشدد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان وملائمتها؛ من حيث الإضاءة، ووسائل التهوية، وتوفير الأدوات اللازمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهن في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وأشاد رئيس الجامعة بما لاحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية؛ والمتمثلة في: رش لجان الامتحانات وتعقيمها وتطهيرها، إضافة إلى نظام دخول اللجان، والذي يترك مسافة آمنة خلال الدخول والخروج من اللجان؛ لمنع التزاحم، وحرصًا على سلامة الطالبات، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكلية؛ للاطمئنان على حالة الطالبات قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطالبات، وارتداء الجميع للماسكات.

وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة الأزهر على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، ومدى التزامها بالمقرر، مؤكدًا ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطالبات، كما وجه بضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها للانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.