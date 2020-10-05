عاجل.. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا

شارك سامح شكري وزير الخارجية،‬⁩ اليوم، في الاجتماع الوزاري حول ⁧‫ليبيا،‬⁩ والذي يُعقد بدعوة من كل من ⁧‫الأمم المتحدة‬⁩ وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

وأعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ويحضر الاجتماع، الدول التي شاركت في مؤتمر برلين ودول جوار ليبيا الست، إضافة إلى دول لجنة المتابعة مثل سويسرا وهولندا، ويهدف الاجتماع إلى الدفع لتطبيق قرارات مؤتمر برلين.