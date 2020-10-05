"جاتو" يشرح منظومة التعليم الجديدة لمديري المدارس الإبتدائية بمطروح

عقد إسماعيل جاتو، مديرعام تعليم مطروح، اجتماعًا، اليوم، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية، مع مسئولي ومديري مدارس المرحلة الإبتدائية بإدارة مطروح، لشرح منظومة التعليم الجديدة خلال العام الدراسي المقبل، بتكليف من الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شعبان محمد، ممثلاً للمتابعة المركزية من وزارة التربية والتعليم، وثروت المهدي، مدير إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية، ومراجع موسى وهويدا نصر الدين، مسئولي التعليم الإبتدائى فى الإدارة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن أنه راضٍ تمامًا عن منظومة التعليم الجديدة التي تسير عليها الدولة والحكومة، حيث أن القرار لم يتم اتخاذه بشكل فوقى أو كونه رئيسًا للجمهورية، ولكن هناك لقاءات مستمرة سواء فى مجلس الوزراء أو الرئاسة يتم خلالها مناقشة الموضوعات المختلفة تضمن أن الموضوعات أخذت وقتًا كافيًا للنقاش الكامل.