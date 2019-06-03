قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن عددا من أولياء الأموار الذين التقى بهم، أمس، في إفطار الأسرة المصرية قالوا إنهم سينقلون أولادهم إلى مدارس الحكومة، وإنهم فخورون بما يحدث في منظومة التعليم الجديدة بمصر.

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن بمقر الوزارة: "انتظرو جيلا مختلفا من الطلاب في السنوات المقبلة، كما أنني أطمئن كل الطلاب أن هذا النظام التعليمي الجديد سيصب في مصلحتهم، وأن الأرقام تؤكد أن النتائج ستكون جيدة جدا بحسب النسب التي صدرت حتى الآن، والمهم هنا أن هدفنا ليس نظام الحفظ وليس نظام الفهم، وهذا ما سيفيد جيمع الطلاب".

وتابع: "أصبح لدينا كوادر لم تكن موجودة من قبل سواء مدرسين أو متخصصين بالاضافة إلى محتوى المناهج الذي قدِّم للطلاب، كما أنني أشكر كل مؤسسات الدولة التي ساهمت في تطبيق هذا النظام وأن الرئيس السيسي يتابع كل المستجدات في العملية التعليمة بشكل مستمر، وأن يطلع يوميا على الأرقام الخاصة بما يتم في مرحلة الامتحانات".