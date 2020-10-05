"غنيم" عقب فوزه بـ"جائزة الدولة": البحث تناول سرطان المثانة

وجه الدكتور محمد أحمد غنيم ، الأستاذ المتفرغ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، عضو الهيئة الاستشارية العلمية لرئيس الجمهورية، الشكر للقائمين على لجان الأبحاث بوزارة التعليم العالي عقب فوزه بجائزة جامعة حورس للعلوم الوضعية "أساسية وزراعية و طبية وهندسية"، ضمن جوائز الدولة، مشيداً بالاهتمام بالبحث العلمي والباحثين والاهتمام بهم .

وأوضح غنيم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأبحاث التي تقدم بها تتعلق بسرطان المثانة وتبديلها بجزء من الأمعاء، مشيراً إلى أنه يجري حالياً العمل على أبحاث الخلايا الجزعية لمرضى السكر.

وطالب غنيم أن يتم زيادة الاهتمام الفترة المقبلة بالبحث العلمي و التعليم، لما لها اهمية وكونهما مفتاح للثقافة والتقدم، مؤكداً أنهما بالتوازي مفتاح لتقدم أي دولة.

كان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، أعلن منذ قليل، بحضور جميع أعضاء المجلس حضورياً أو من خلال ويبكس لمن لم يستطيع الحضور إلى مقر الأكاديمية أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة وبلغ العدد الاجمالى للجوائز 109 جائزة وهى المرة الأولى التى يتم فيها الأعلان عن كل الجوائز في مرة واحدة، وعليه يُعتبر اليوم هو من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريماً من الدولة وتقديراً منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن.

وبلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام، 55 جائزة بإجمالي 5 ملايين و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهي الرواد والمرأة لعام 2019، بإجمالي 690 ألف جنيه، وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار، التي بلغ عددهم 13 جائزة.

أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019، بلغ عدد الفائزين 41 فائز، لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد، مليون و190 ألف جنيه، وهي الجوائز المقدمة من الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد على أعمال الوقف الخيري، لدعم البحث العلمى.