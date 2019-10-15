أكد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، أنه لو أتيح له فرصة الجلوس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتحدث معه عن عدة أشياء أهمها مؤسسية القرار خاصة في ظل المشروعات الكبرى، والعمل على دراستها بشكل جيد، وكذلك الاستعانة بأهل الخبرة، وكذلك تحديد أولوية التنمية المستدامة.

غنيم يطالب إنفاق الموارد المتوفرة بحكمة

وأضاف "غنيم"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه حال جلوسه مع الرئيس سيطرح له ما ذكره العالم المصري فاروق الباز بشأن وجود 400 ألف فدان في وادي غرب نجع حمادي أسفله مياه متجددة، وكذلك ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الزراعة.

وأوضح أن مصر مازالت دولة محدودة موارد الدخل، ولهذا يجب إنفاق المتوفر بحكمة، حتى يعود بالفائدة المرجوة، كما أن كل قطاع به أولويات يجب التركيز عليها أولا.