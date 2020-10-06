جلسة تصوير لكريم عبدالعزيز ودينا الشربيني.. والجمهور: عمرو دياب بيغير

تداول رواد السوشيال ميديا جلسة تصوير لكريم عبد العزيز ودينا الشربيني ترويجا لفيلمهما الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وغلب الطابع الرومانسي على جلسة التصوير، ما أثار تفاعل الجمهور بطريقة كوميدية وتعليقاتهم على الصور "عمرو دياب بيغير".

ونشرت الفنانة دينا الشربينى، صورة لها بأفيش فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، عبر حسابها الخاص على "إنستجرام".

وعلقت دينا على الصورة بقولها: "(البعض لا يذهب للمأذون مرتين) فيلم لـ كريم عبدالعزيز بطولة ماجد الكدواني إنتاج وائل عبدالله ولؤي عبدالله، أوسكار للتوزيع ودور العرض تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وضيوف الشرف مفاجأة حلوة جدا، صيف 2020".

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يتناول قضية الزواج في إطار كوميدي، وكان الفنان كريم عبدالعزيز طرح أفيش فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

كان قد كشف المنتج وائل عبدالله، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موعد الطرح النهائي لفيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز.

ونشر وائل عبدالله، عبر صفحته صورة لبوستر الفيلم، معلقا عليها: "عيد الفطر إن شاء الله"، ويأتي ذلك بعدما كان من المقرر طرحه في موسم نصف السنة، لكن جرى التأجيل، نظرًا لعدم الانتهاء من مونتاج العمل.

ولكن غلق السينمات بسبب كورونا كان سببا في تأجيل طرح الفيلم في تلك الفترة بسبب الإجراءات الاحترازية.

وأكّد كريم عبدالعزيز، خلال حوار سابق مع الإذاعية فاطمة مصطفى عبر برنامجها "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، أنَّ أيمن وتار مؤلف الفيلم، قرر أنَّ يُناقش أزمة الزواج والطلاق في هذا العمل السينمائي، كفكرة اجتماعية تشغل بال عدد كبير من المواطنين، متابعًا "هذه الموضوعات مستمرة عبر الأزمة المُختلفة ولم تنته إطلاقًا".

ونفى ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية بشأن ما أثير أنَّ فكرة الفيلم الجديد، تشبه فكرة فيلمه "نادي الرجال السري"، مؤكدًا أنَّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحًا أنَّها مُجرد فكرة اجتماعية فقط.وقال "عبدالعزيز"، إنَّ "البعض لا ينتهي للمأذون مرتين" يطرح تساؤلًا خلال الأحداث، وهو "لو رجع بيك الزمن.. هتتجوز مراتك تاني ولا لأ؟"، مازحًا بقوله: "الفيلم هيعمل مشاكل في مصر أول ما ينزل".

ويشارك في بطولة "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بجانب كريم عبدالعزيز كل من ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، إضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل وأمير كرارة، وغيرهم.. الفيلم من إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.