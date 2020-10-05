إبراهيم ربيع: الإخوان تنظيم "خبيث".. "أعضاؤه بيسربوا على نفسهم"

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن الشعب المصري دائما ما يكون على موعد مع صناعة حالة ملهمة تُدرس في العالم أجمع، سواء في حالة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر أو في حالة ثورة 30 يونيو ضد تنظيم يتميز بالخبث، ما أصاب تنظيم الإخوان الإرهابي بزلزال.

وأضاف "ربيع"، في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الاثنين، أن التنظيم الإرهابي عاش متسترا وراء شعار "نحمل الخير لمصر"، ولكن ثورة 30 كشفته أمام الشعب، وأصبح لا حيلة له إلا أن يرتد إلى الداخل ليرمم التشتت الذي حدث في التنظيم، موضحا أن الأعضاء اكتشفوا رذائل وسقطات أخلاقية يندى لها الجبين.

وأشار الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إلى أن التنظيم الإرهابي بدأوا يأكلون بعضهم البعض، وهم من ينشرون التسريبات بشأن أعضائهم، معقبا: "هما اللي بيسربوا على نفسهم"، لافتا إلى أن التنظيم الإرهابي حيثما حل أصاب الدول التي عاش بها بالخراب والدمار.

وتابع: "المعادلة على الأرض تغيرت، وقوانين اللعب تغيرت بعد مواجهة الشعب للتنظيم، منظومة جماعة الإخوان الإرهابية قائمة على الكذب والتدليس والخداع".

وشهدت الساعات الماضية، انتشار تسريبات جنسية خاصة بالإرهابي عبدالله الشريف، والذي لقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عنتيل الدوحة"، يطالب فيها بإقامة علاقة مع صديقته في قطر.

واستعرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، رسالة صوتية لفتاة تدعى ريم، كانت على علاقة بالإخواني الهارب عبدالله الشريف، أكدت فيها أنه خدعها.