عاجل.. انطلاق صفارات الإنذار على حدود قطاع غزة الفلسطيني

أفادت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل انطلاق صفارات الإنذار على حدود قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابًا في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، إلى جانب آخر، استولى الاحتلال على جرافة لأحد المزارعين في الاغوار.

وأفادت مؤسسة واعد للأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي زكارنة من معبر الجلمة شمال جنين.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال استولت على جرافة لأحد المزارعين أثناء عملها في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.

وتشهد مدن الضفة المحتلة، منذ سنوات، حملات اعتقالات إسرائيلية واسعة بين صفوف المواطنين، وانتهاكات كبيرة بحق ممتلكاتهم وأراضيهم.

أصيب مساء اليوم الإثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال على حاجز "عناب" شرق طولكرم.

وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أنهم شاهدوا شابا ملقى على الأرض بالقرب من الحاجز وهو ينزف، ولم تعرف هويته ومصيره حتى اللحظة.

وأضافوا: إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين، ومنعت المركبات من العبور مما تسبب في حدوث اكتظاظ واختناقات مرورية في المكان.

كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أراضي تابعة لقرية مسحة غرب سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس مسحة نضال عامر، لـ"وفا"، بأن آليات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف واسعة في منطقة وادي الشامي الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، تعود ملكيتها لورثة المواطن يونس إبراهيم عامر.

ومن جانبها قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت المسجد الأقصى أكثر من 24 مرة، ومنعت رفع الأذان في الحرم الابراهيمي بالخليل 57 وقتا.

وأضافت الوزارة في تقريرها حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على "الاقصى" و"الإبراهيمي" خلال سبتمبر الماضي، إن سلطات الاحتلال استغلت الأعياد اليهودية لتكثيف اقتحاماتها، وجائحة "كورونا" لحرمان المصلين من الوصول إلى "الأقصى"، لفرض واقع تهويدي جديد في المدينة المحتلة ومسجدها.

وفرضت قوات الاحتلال القيود والإجراءات، للحد من وصول المصلين إلى "الأقصى"، بذريعة الوقاية من فيروس كورونا، ونشرت قواتها على مداخل المدينة والبلدة القديمة، ونصبت الحواجز العسكرية، ما اضطر عشرات المواطنين لأداء الصلوات أمام بواباته.