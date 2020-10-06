ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية

انطلق ماراثون الدعاية الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وفق ضوابط محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات للمترشحين سواء على نظام القوائم أو الفردى.

الحد الأقصى للإنفاق:

الجولة الأولى

المرشح الفردى 500 ألف جنيه

الإعادة 100 ألف جنيه

مرشح القائمة 7 ملايين جنيه

الإعادة 2 مليون و800 ألف

تلقى التبرعات

يسمح للمترشحين بتلقى التبرعات من أى شخص

أو حزب بحد أقصى 5%.

المحظورات فى الدعاية الانتخابية:

تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لإجراءات مكافحة كورونا.

التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين أو تهديد الوحدة الوطنية.

استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين.

استخدام المبانى والمنشآت المملوكة للدولة أو شركات قطاع الأعمال أو وسائل النقل العام.

استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية.

استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية فى غير أهدافها وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى.

استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية.

الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات الأهلية.

- الاعتداء على وسائل الدعاية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو الإتلاف أو الإزالة.

- القيام بأية دعاية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس بنشر أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب.

- توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.

- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية من المنافع أو الوعد بتقديمها.